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В ФНС прокомментировали сбой в работе сайта и приложения

Сейчас личный кабинет физического лица работает штатно.
Сергей Лебедев 2024-09-17 18:57:12
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Федеральная налоговая служба России прокомментировала сообщения о сбоях в работе сайта и мобильного приложения. Напомним, сегодня днем многие пользователи не смогли войти в личный кабинет физического лица. Их встретило сообщение о том, что сервис временно недоступен. В ФНС сообщили «Звезде», что сервис работает штатно. 

«Несмотря на высокую активность пользователей сервиса в связи с рассылкой сводных налоговых уведомлений и получением их налогоплательщиками, личный кабинет физического лица справляется с нагрузкой. Временно у некоторых пользователей вход в сервис мог проходить медленнее обычного, а часть пользователей видела сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в данный момент в личном кабинете физического лица авторизуется около 3,6 тысячи пользователей в минуту. Это в четыре раза превышает среднюю активность.

Всего же с полуночи сервисом воспользовались более трех миллионов пользователей.

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