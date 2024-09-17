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В работе сайта и приложения ФНС произошел сбой

Пользователи не могут войти в личный кабинет налогоплательщика.
Сергей Лебедев 2024-09-17 16:10:46
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Во вторник произошел сбой в работе сайта Федеральной налоговой службы России. Пользователи испытывают проблемы с входом в личный кабинет. Их встречает сообщение о том, что сервис временно недоступен по причине проведения технических работ.

Также возникают трудности и при использовании мобильного приложения «Налоги ФС».

«Уважаемый пользователь! Произошла нештатная ситуация. Наши специалисты уже работают над этой проблемой. Приносим извинения за доставленные неудобства», - гласит уведомление.

Что стало причиной сбоя, на данный момент неизвестно. Официального комментария налоговой службы по этой ситуации пока нет.

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