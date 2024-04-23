Эксперт Дворянский предупредил о схеме мошенников с полисом ОМС

В России появилась новая схема мошенничества с использованием полиса обязательного медицинского страхования. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский поделился с «360» способом защиты от злоумышленников.

Эксперт рассказал, что аферисты чаще всего звонят россиянам под видом работников страховой компании. Они вынуждают скачать ненастоящее приложение Минздрава, чтобы заменить полис ОМС.

Приложение оказывается специальной программой, с ее помощью мошенники получают доступ к устройству и выводят деньги со счетов.

Дворянский рассказал, что защититься от этого просто. По его словам, если вам поступило подобное предложение, нужно позвонить на горячую линию страховой компании. Особенно нужно это сделать, если «страховая служба» позвонила не с городского номера, а через мессенджер.

Эксперт также посоветовал обращать внимание на адреса ссылок, по которым просят скачать приложение. Он отметил важность использования только официальных магазинов приложений.

Дворянский дополнил, что чаще всего жертвы мошенничества сами дают коды и согласие. При этом аферисты делают все, чтобы вывести человека из себя и заставить сделать импульсивный поступок.

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