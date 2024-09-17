В США обнародовали фотографию обломков батискафа «Титан»

Береговая охрана США опубликовала первую фотографию обломков батискафа «Титан», который затонул летом прошлого года во время погружения в северной части Атлантического океана. Об этом во вторник сообщил журнал People.

Кадр представили в рамках слушаний по факту трагедии. На изображении виден хвостовой конус судна на дне океана на глубине более 12 тысяч футов. Фото было получено с помощью дистанционно управляемого аппарата.

Напомним, о пропаже батискафа стало известно 18 июня прошлого года. Подводное судно, на борту которого находились пять человек, направлялось к месту гибели «Титаника».

Через несколько дней подтвердилась гибель всего экипажа «Титана». Причиной взрыва батискафа среди прочего называют наличие крошечных трещин в корпусе.