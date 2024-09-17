ВС РФ уничтожили украинских операторов дронов в Курской области

Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения позиции украинских операторов беспилотников в приграничье Курской области.

«Дроноводы» ВСУ были обнаружены военнослужащими группировки войск «Север» в ходе разведки. Противник сидел в лесополосе, вел аэроразведку и атаковал приграничные районы при помощи FPV-дронов.

Военнослужащие приняли решение ударить по позиции противника. Успешное огневое поражение зафиксировала камера объективного контроля - они были получены в режиме реального времени. Вражеская позиция исчезла во взрывах.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили два броневика ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.