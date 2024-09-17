Операторы FPV-дронов уничтожили два броневика ВСУ в Курской области

Минобороны России публикует кадры уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ в приграничье Курской области.

Броневики противника обнаружили разведчики группировки войск «Север». Они двигались к пункту временной дислокации неприятеля.

После этого российские военнослужащие оперативно уничтожили обнаруженные цели, применив FPV-дроны. Это удалось подтвердить средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что авиация ВКС России нанесла удар по пункту дислокации ВСУ под Купянском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.