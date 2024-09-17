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Операторы FPV-дронов уничтожили два броневика ВСУ в Курской области

Боевые бронированные машины врага были ликвидированы военнослужащими из состава группировки войск «Север».
2024-09-17 14:15:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ в приграничье Курской области. 

Броневики противника обнаружили разведчики группировки войск «Север». Они двигались к пункту временной дислокации неприятеля. 

После этого российские военнослужащие оперативно уничтожили обнаруженные цели, применив FPV-дроны. Это удалось подтвердить средствами объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что авиация ВКС России нанесла удар по пункту дислокации ВСУ под Купянском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #броневики #Курская область #уничтожение #приграничье #FPV-дроны
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