Минобороны России публикует кадры уничтожения двух боевых бронированных машин ВСУ в приграничье Курской области.
Броневики противника обнаружили разведчики группировки войск «Север». Они двигались к пункту временной дислокации неприятеля.
После этого российские военнослужащие оперативно уничтожили обнаруженные цели, применив FPV-дроны. Это удалось подтвердить средствами объективного контроля.
Ранее сообщалось, что авиация ВКС России нанесла удар по пункту дислокации ВСУ под Купянском.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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