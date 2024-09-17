МО РФ показало работу поисково-спасательной группы на Ми-8 под Курском

Специалисты поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ ВКС России выполняют боевые задачи в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, также опубликовав видеокадры работы группы.



Специалисты каждый день оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации, отметили в ведомстве. Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. В задачи входит наблюдение за обстановкой, спасение пилотов и их доставка в больницу.

Между тем киевские формирования несут колоссальные потери в Курской области. По данным Минобороны, с начала боев в регионе украинская сторона потеряла более 14 200 человек.

Ми-8 способен перевозить личный состав и грузы на расстояние, превышающее 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.