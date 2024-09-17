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Опубликованы кадры пуска ракеты «Ангара-1.2» в Плесецке

Успешный пуск был произведен сегодня в 10 часов по московскому времени боевым расчетом космических войск ВКС.
2024-09-17 13:56:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры пуска ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что пуск был успешным. Его произвели в 10 утра по московскому времени. Ракета несла космические аппараты в интересах МО РФ. 

Как старт ракеты, так и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В Минобороны России отметили, что после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизирования комплекса управления Главного испытательного космического центра. 

Космические аппараты были выведены на целевые орбиты точно в расчетное время. Их приняли на управление наземные средства космических войск ВКС России. 

ВКС России установили и поддерживают устойчивую телеметрическую связь с космическими аппаратами. Бортовые системы функционируют в штатном режиме. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Плесецк #пуск #Архангельская область #«Ангара-1.2»
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