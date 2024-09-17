Опубликованы кадры пуска ракеты «Ангара-1.2» в Плесецке

Минобороны России публикует кадры пуска ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области.
В российском оборонном ведомстве отметили, что пуск был успешным. Его произвели в 10 утра по московскому времени. Ракета несла космические аппараты в интересах МО РФ.
Как старт ракеты, так и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В Минобороны России отметили, что после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизирования комплекса управления Главного испытательного космического центра.
Космические аппараты были выведены на целевые орбиты точно в расчетное время. Их приняли на управление наземные средства космических войск ВКС России.
ВКС России установили и поддерживают устойчивую телеметрическую связь с космическими аппаратами. Бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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