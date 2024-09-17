ВКС России провели пуск ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Минобороны России сообщает об успешном пуске ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Уточняется, что это была ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2». Пуск был произведен боевым расчетом космических войск ВКС России.

Российское оборонное ведомство отметило, что ракета должна вывести на орбиту космические аппараты в интересах МО РФ.

Пуски российских ракет продолжаются. В то же время конструкторы улучшают их конструкцию. Так, ученые РАН ранее заявили «Звезде», что они сделают многоразовой ракету «Ангара-А5».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.