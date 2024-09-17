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Политолог: Каллас станет главой евродипломатии благодаря своей русофобии

В ЕС уверены, что бывший эстонский премьер-министр сможет продолжить линию жесткого противодействия российским интересам.
Сергей Лебедев 2024-09-17 13:15:30
© Фото: MAGO Paulius Peleckis Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший эстонский премьер-министр Кая Каллас получила пост главы евродипломатии благодаря ярой антироссийской позиции. В Брюсселе считают, что она сможет продолжить линию жесткого противодействия интересам Москвы. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал политолог Евгений Михайлов.

«Урсула фон дер Ляйен давно заявляла о том, что необходимо побольше женщин в руководство Евросоюза. И это тоже стало одним из факторов. Также есть задача и уже тенденция набирать руководителей ЕС из малых стран. Прибалтика - это абсолютно русофобская территория. А сейчас в крупных европейских странах превалируют иные мировоззрения по поводу боевых действий на Украине, поэтому не стараются брать оттуда политиков. Кая Каллас - эстонка и ярая русофобка. Именно такая гражданка сможет продолжить линию на жесткое противодействие интересам Москвы», - отмечает эксперт.

Более того, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен надеется на то, что если в самом ЕС начнутся протесты по поводу участия объединения в антироссийских мероприятиях, то Кая Каллас не даст слабину.

Напомним, ранее стало известно, что бывший премьер-министр Эстонии с 1 ноября текущего года займет пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. На этом посту Кая Каллас сменит Жозепа Борреля.

#эстония #ЕС #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #наш эксклюзив #кая каллас #Евродипломатия
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