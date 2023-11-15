Эстонский премьер-министр Каллас захотела возглавить НАТО

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Эстонский премьер-министр Кая Каллас изъявила желание стать генеральным секретарем НАТО после ухода Йенса Столтенберга. О своем намерении политик заявила, выступая на саммите Politico Defense.

Отмечается, что Каю Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на должность руководителя Североатлантического альянса. Политик ответила «да», сообщает Politico.

Напомним, в июле были продлены полномочия Йенса Столтенберга. На посту генерального секретаря НАТО он останется до 1 октября следующего года.

Сам же политик уверяет, что это продление его полномочий на данном посту - последнее.