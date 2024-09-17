Артиллеристы ударили по опорнику ВСУ на правобережье Днепра

Артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение по опорному пункту противника на правобережье Днепра, сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 «Град».

Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. Отстрелявшись по целям, артиллеристы покинули позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

«С каждым выездом приходится подучаться, опыта набираться», - рассказывает номер расчета - водитель боевой машины с позывным Батя.

Огонь корректируется с помощью беспилотников, что позволяет расчету поражать цели с минимальным расходом боеприпасов, подчеркнули в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.