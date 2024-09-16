Расчет «Града» помог продвижению ВС РФ на Донецком направлении

Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений «Южной» группировки войск на Донецком направлении СВО. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры боевой работы российских артиллеристов в зоне спецоперации.

Живую силу и технику противника удалось выявить благодаря разведке с помощью беспилотника. Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь.

Отработав по координатам, артиллеристы покинули позицию, чтобы не попасть под ответный удар. Расчет подготовленный, поэтому тратит всего несколько минут после получения цели до производства выстрела. Боевая работа ведется в дневное и ночное время суток, независимо от погодных условий.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.