МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Града» помог продвижению ВС РФ на Донецком направлении

В ходе разведки при помощи беспилотного летательного аппарата было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ.
2024-09-16 16:29:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Град» уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений «Южной» группировки войск на Донецком направлении СВО. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры боевой работы российских артиллеристов в зоне спецоперации.

Живую силу и технику противника удалось выявить благодаря разведке с помощью беспилотника. Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь.

Отработав по координатам, артиллеристы покинули позицию, чтобы не попасть под ответный удар. Расчет подготовленный, поэтому тратит всего несколько минут после получения цели до производства выстрела. Боевая работа ведется в дневное и ночное время суток, независимо от погодных условий.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #РСЗО #Град #МО РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 