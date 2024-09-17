ЕС может выделить Киеву кредитов на 40 млрд евро без участия США

Власти Евросоюза готовятся выдать киевскому режиму новые кредиты на общую сумму в €40 млрд без участия США. Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание пишет, что решение о расширении помощи Украине ЕС может принять простым большинством, игнорируя мнения несогласных.

«Односторонний шаг происходит на фоне опасений в Брюсселе, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, которые нужны США для участия в схеме с замороженными активами... Брюссель должен начать работу над любой альтернативой», - сообщило издание.

Ранее стало известно, что Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, исключила из повестки заседания постоянных представителей стран союза вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов для обслуживания и погашения кредитов Киеву.

Ранее официальный Брюссель предложил бессрочно заморозить активы Центробанка России. Об этом союзников попросили власти США. Вашингтон не устраивает необходимость договариваться о продлении заморозки каждые полгода. Наряду с бессрочной заморозкой рассматривается вариант продления ограничений на срок от одного года до трех лет.

Напомним, большая часть российских активов находятся в Европе. Всего были заморожены средства в объеме $300 млрд.