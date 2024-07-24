Bloomberg: ЕС предложил ввести бессрочную заморозку активов России

Евросоюз представил два варианта, при которых российские активы останутся замороженными на более длительный срок, на фоне обеспокоенности со стороны США. Об этом сообщает издание Bloomberg. Один из вариантов предполагает бессрочную заморозку.

«США просят ЕС предоставить более надежные гарантии того, что активы останутся замороженными, заявил высокопоставленный представитель Министерства финансов США», - говорится в публикации.

Речь идет о предложении обеспечить бессрочную заморозку активов Центробанка РФ, которая будет регулярно продлеваться с течением времени. Второй вариант предполагает продление подобного режима на один, два или три года. Обеспокоенность США вызвана необходимостью продления санкций каждые полгода и возможностью, что заморозка активов может быть не продлена.

Уточняется, что сообщество совместно с США и странами G7 («Большой семерки») планирует предоставить Киеву кредиты на сумму $50 млрд до конца текущего года за счет российских активов.

Напомним, большая часть заблокированных российских активов находится в Европе, всего были заморожены средства в объеме $300 млрд.

На прошлой неделе стало известно о том, что международный депозитарий Euroclear в июле готовится передать Украине 1,55 млрд евро из числа активов РФ.