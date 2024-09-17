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Песков ответил на вопрос о возможности введения масочного режима

Путин и глава Роспотребнадзора Попова не обсуждали эту тему во время встречи накануне, сказал пресс-секретарь главы государства.
Владимир Рубанов 2024-09-17 12:46:03
© Фото: Jörg Carstensen dpa, Global Look Press

Президент России Владимир Путин не обсуждал на недавней встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой возможность возвращения масочного режима в стране из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в повестке встречи Путина и Поповой не было темы возможных эпидемий и пандемий.

Глава государства встретился с руководителем Роспотребнадзора накануне. Попова рассказала президенту о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности в стране, работе единой информационно-аналитической системы ведомства и развитии сети мониторинга патогенов.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в России зарегистрировали более 32 тысяч случаев COVID-19. Это на 29,8% выше показателей прошлой недели.

В связи с ростом заболеваемости инфекционист рассказал «Звезде», что основными мерами профилактики остаются прививки и проветривание помещений. Врач отметил, что на текущем уровне заболеваемости нет необходимости носить маски.

#в стране и мире #Владимир Путин #Здравоохранение #Дмитрий Песков #ОРВИ #роспотребнадзор #заболеваемость #масочный режим #анна попова
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