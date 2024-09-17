МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: увеличение численности ВС РФ связано с количеством угроз

Враждебная обстановка на западных рубежах и нестабильность на восточных требуют принятия мер, заявил пресс-секретарь президента.
Владимир Рубанов 2024-09-17 12:32:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Численность Вооруженных сил России увеличена из-за существующих угроз по периметру границ страны и чрезвычайно враждебной обстановки на Западе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер», - сказал представитель Кремля.

В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии до 2 389 130 человек. Больше половины этого числа будут иметь статус военнослужащих - полтора миллиона человек.

В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года - до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

#ВС РФ #Российская армия #Владимир Путин #Дмитрий Песков #численность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 