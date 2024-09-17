Песков: увеличение численности ВС РФ связано с количеством угроз

Численность Вооруженных сил России увеличена из-за существующих угроз по периметру границ страны и чрезвычайно враждебной обстановки на Западе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер», - сказал представитель Кремля.

В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии до 2 389 130 человек. Больше половины этого числа будут иметь статус военнослужащих - полтора миллиона человек.

В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года - до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.