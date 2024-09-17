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ВС РФ уничтожили дронами пехоту ВСУ на Донецком направлении

Профессионально управляя квадрокоптером, оператор осуществил сброс по цели, уничтожив до отделения пехоты ВСУ.
2024-09-17 12:01:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделение БПЛА «Южной» группировки войск уничтожило группу пехоты ВСУ на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры с боевой работой военнослужащих.

Бойцы запустили ударный коптер с прикрепленными к сбросам боеприпасами. Когда беспилотник преодолел линию боевого соприкосновения, оператор выявил группу пехоты ВСУ, которая скрывалась в лесистой местности.

Оснащенный камерой наблюдения дрон пролетел над целью, навел боеприпасы и сбросил их. В результате противник понес потери в живой силе. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до отделения пехоты.

В описании к видео сказано, что подразделения БПЛА каждый день уничтожают десятки националистов и по несколько единиц украинской техники. Благодаря их уверенным действиям российские штурмовики без потерь заходят на позиции ВСУ и закрепляются там.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #дроны #МО РФ #СВО
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