Подразделение БПЛА «Южной» группировки войск уничтожило группу пехоты ВСУ на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры с боевой работой военнослужащих.

Бойцы запустили ударный коптер с прикрепленными к сбросам боеприпасами. Когда беспилотник преодолел линию боевого соприкосновения, оператор выявил группу пехоты ВСУ, которая скрывалась в лесистой местности.

Оснащенный камерой наблюдения дрон пролетел над целью, навел боеприпасы и сбросил их. В результате противник понес потери в живой силе. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до отделения пехоты.

В описании к видео сказано, что подразделения БПЛА каждый день уничтожают десятки националистов и по несколько единиц украинской техники. Благодаря их уверенным действиям российские штурмовики без потерь заходят на позиции ВСУ и закрепляются там.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.