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Десантники при помощи квадрокоптеров уничтожили антенны Starlink ВСУ

Выявив хорошо замаскированные комплекты связи врага, оператор сбросил ВОГи и ручные гранаты.
2024-08-15 12:30:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров оставили подразделение противника без спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра, сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство показало, как с беспилотников прямо на цели скидываются гранаты. Российские военные обнаружили на правом берегу реки в полуразрушенных зданиях спутниковые антенны и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА ВСУ.

На записи показано, как оснащенные камерой наблюдения дроны пролетают над целью, наводят боеприпасы и сбрасывают их. В описании к кадрам сказано, что точные попадания вывели из строя связь противника.

Боевая работа ведется в дневное и ночное время суток при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах. Только на данном участке подразделения БПЛА ВДВ уничтожили не одну сотню украинских боевиков, десятки единиц техники и антенн спутниковой связи.

Накануне Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской автомобильной техники операторами FPV-дронов в районе реки Днепр. На автомобили ВСУ сбросили взрывчатку операторы Псковского соединения ВДВ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Днепр #starlink #МО РФ #СВО
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