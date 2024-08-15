Десантники при помощи квадрокоптеров уничтожили антенны Starlink ВСУ

Ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров оставили подразделение противника без спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра, сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство показало, как с беспилотников прямо на цели скидываются гранаты. Российские военные обнаружили на правом берегу реки в полуразрушенных зданиях спутниковые антенны и ретрансляторы для связи с подразделениями и БПЛА ВСУ.

На записи показано, как оснащенные камерой наблюдения дроны пролетают над целью, наводят боеприпасы и сбрасывают их. В описании к кадрам сказано, что точные попадания вывели из строя связь противника.

Боевая работа ведется в дневное и ночное время суток при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах. Только на данном участке подразделения БПЛА ВДВ уничтожили не одну сотню украинских боевиков, десятки единиц техники и антенн спутниковой связи.

Накануне Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинской автомобильной техники операторами FPV-дронов в районе реки Днепр. На автомобили ВСУ сбросили взрывчатку операторы Псковского соединения ВДВ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.