ЕС с 2022 года оказал Украине помощь на 118 млрд евро

Европейский союз и его члены с начала российской специальной операции предоставили Украине помощь на 118 миллиардов евро. Об этом сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. При этом, по его словам, почти треть всех денег потратили на военные нужды.

«ЕС и страны-участницы собрали около 43,5 миллиарда евро на военную поддержку», - добавил он.

Ранее Пентагон отчитался о 5,3 миллиарда долларов, которые военное ведомство потратило с 2022 года на расширение производства оружия для Киева. Ранее американские предприятия выпускали в месяц около 14,4 тысячи снарядов калибра 155 мм, 21 ракетный комплекс Patriot и пять систем РСЗО HIMARS.

В данный момент производство снарядов выросло до 40 тысяч в месяц, систем HIMARS - до восьми, комплексов Patriot - до 42 единиц.