На «Курганмашзаводе» рассказали об обновленных БМП-3 с допзащитой

Боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины десанта БМД-4 получили дополнительную защиту. Об этом рассказал «Звезде» военный представитель при «Курганмашзаводе».

«По результатам боевого применения в машину внесены изменения. Из значимых - комплект дополнительной защиты, комплекс снижения заметности, комплекс РЭБ», - сказал он.

На предприятии у будущих машин пехоты и десанта впервые начинают прорисовываться узнаваемые контуры. Части корпусов «троек» и «четверок» соединяются неприрывными сварными швами. Контроль за качеством предельно дотошный. Проверяется,как электроникой, так и человеком буквально каждый сантиметр соединенного металла.

В процессе производства БМП-3, БМД-4 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) задействованы высококвалифицированные рабочие и инженеры, используются тысячи квадратных метров промышленных площадей, сотни самых современных станков и агрегатов.

Большинство узлов, сам корпус машин состоит из уникального сплава алюминия. Это позволяет сделать их значительно легче западных образцов, при этом не утратив прочность брони. А значит, и это показал опыт специальной военной операции, курганские изделия в разы маневреннее и проходимее натовской техники.

С первых дней СВО курганские машиностроители наладили обратную связь с ребятами на переднем крае, прислушивались к пожеланиям бойцов, своевременно вносили изменения в конструкцию «тройки» и «четверки». Руководство предприятия подчеркивает, что такая работа ведется постоянно, контакт с фронтом не прекратился ни на один день.

«У нас также работают выездные ремонтные бригады. Через них коммуникация держится», - рассказывает заместитель генерального директора по ГОЗ и ВТС АО «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Роман Хромов.

С объемами оборонзаказа на этот год предприятие справляетс с опережением намеченных графиков, но без малейших потерь в качестве. Заводчане понимают, что их машины востребованы на фронте. С весны 2022 года «Курганмашзавод» работает в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.