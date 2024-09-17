В Хабаровске нарастили производство дронов «Велес» для бойцов СВО

В Хабаровске развернули настоящее массовое производства дронов «Велес», которые уже активно применяются в зоне спецоперации. Перед отправкой на передовую беспилотники обязательно тестируют. На производстве побывала корреспондент Мария Герман.

С февраля на фронт поставлены уже тысячи таких дронов. Винты сделаны не из обычного пластика, а из карбона. В отличие от других моделей, лепестков два, а не три, что уменьшает парусность и увеличивает тягу, беспилотник может выполнять полеты даже при сильном ветре.

Для безопасности предусмотрено выносное управление. На специальную стойку устанавливают антенну с приемником и передатчиком. В боевых условиях это может быть дерево, здание или любой другой высокий объект. Есть и сканирующее оборудование. Перед полетом оно позволяет найти свободную частоту или оперативно перейти на другую во время выполнения задачи.

В качестве нагрузки могут быть боеприпасы, продовольствие и другие грузы. Сборка дрона занимает около трех часов. На каждом ставят уникальный штрих-код, который показывает дату производства. Потоковая линия позволила выйти на мощность в полторы тысячи изделий в месяц.

«Пластик меняли не менее 100 раз в самых разных ревизиях, оптимизация по жесткости, аэродинамике, теплопроводимости, наличие кабель-каналов, возможности модульной системы, оперативной замены элементов управления, размещение антенн, банально возможность сделать доступным, удобным для бойцов, чтобы он был как автомат Калашникова, его можно было навесить, выносы, сбросы, минирование, разведка, теплоки, камеры, которые позволяют, тепловизационные, ночью работать», - рассказывает генеральный директор компании «Аэро-хит» Виктор Яценко.

Конструкторы приступили к разработке год назад. После многочисленных доработок дрон максимально отвечает потребностям фронта. И теперь производители сосредоточили усилия над совершенствованием системы донаведения. С помощью искусственного интеллекта «Велес» будет самостоятельно заканчивать полетное задание в случае, если связь с оператором будет потеряна.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.