Хабаровских школьников начали учить сборке и управлению БПЛА

В Хабаровске создали специализированные классы по обучению управлению беспилотниками. Школьники в рамках новой программы учатся управлять дронами и конструировать их. На занятиях побывала корреспондент Мария Герман.

Ученик 10-го класса Леонид Дончук только учится управлять дроном, поэтому первое время все пилотирование проходит на специальном полетном стенде, чтобы выработать моторику управления.

«Ну как хобби квадрокоптер в принципе выбор неплохой. Это еще позволяет поснимать иногда полезные штуки, если надо будет в какой-то другой работе. И, в принципе, это довольно интересно», - сказал Дончук.

Научить школьников обращаться с коптерами - инициатива президента России. К нацпроекту «Беспилотные летательные системы» присоединились три десятка регионов, в их числе и Хабаровский край. Компьютерные классы с авиасимуляторами, десятки учебных коптеров отечественного производства, зоны для практических полетов, а еще отдельная мастерская с 3D-принтерами, где можно спроектировать и создать собственный дрон.

«Здесь ребята освоят не только полеты на беспилотных летательных аппаратах, но и сборку-разборку, программирование, пайку, то есть все, что связано как с электроникой, так и с программным обеспечением беспилотных авиационных систем. Поэтому мы рассматриваем эту лабораторию, этот специализированный класс не просто как класс для практических тренировок, но и площадку для межпредметного изучения физики, информатики и других дисциплин», - рассказывает генеральный директор Краевого центра образования Петр Черемухин.

Типовые учебные классы открылись в 19 учебных заведениях. Для оснащения из федерального бюджета выдели 300 миллионов рублей. Закончив обучение ребята получат не просто навыки, а настоящую профессию. Каждому выдадут свидетельство, что они являются специалистами в области беспилотных авиационных систем с взлетной массой до 30 килограммов.

Такие специалисты уже сейчас пользуются огромным спросом. С помощью беспилотников ведут мониторинг лесных пожаров, обнаруживают браконьеров, широко используют их в сельском хозяйстве, картографии, гражданской промышленности и, конечно, в военной сфере.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.