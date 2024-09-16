«Адмирал Пантелеев» применил «Кинжал» на учениях «Океан-2024»

Боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали комплексные задачи с выполнением стрельб ракетным оружием и артиллерией в рамках СКШУ «Океан-2024». Экипажи кораблей действовали в акватории Японского моря в составе совместного отряда.

От российской стороны в этом эпизоде учений были задействованы 15 кораблей, среди которых флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», а также фрегаты, корветы, большой противолодочный корабль и подводные лодки. Действия корабельных сил поддерживали самолеты и вертолеты. От китайской стороны участие принимали экипажи двух эсминцев и одного фрегата.

В ходе учений совместной корабельной группировкой была отражена атака ударных дронов условного противника. Для этого были задействованы десантно-боевые вертолеты Ка-29, противодиверсионные катера типа «Грачонок» и корабельные расчеты радиоэлектронной борьбы.

Противоминное обеспечение отряда обеспечили современные морские тральщики. Поиском подводных лодок условного противника занимались вертолеты Ка-27ПЛ. Противолодочные Ту-142 и Ил-38 обеспечили противолодочное охранение.

В рамках учений корабли российско-китайского отряда успешно отразили авианалет «противника». По воздушным целям была применена корабельная артиллерия и зенитный ракетный комплекс «Кинжал» БПК «Адмирал Пантелеев». Кроме того, экипаж фрегата «Маршал Шапошников» выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран». Также было отработано совместное тактическое маневрирование.

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» продлятся до 16 сентября включительно. Основные задачи маневров - проверка готовности руководящего состава к решению нестандартных задач и комплексному применению перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.