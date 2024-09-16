Политолог заявил, что на Западе хотят «убрать» правящую партию Грузии

Протесты возле здания парламента Грузии уже, кажется, стали одной из местных достопримечательностей. Только в отличие от беспорядков, связанных, например, с законом об иноагентах, нынешние - малочисленные, собралось не больше ста человек и как будто «для галочки». Повод - обращение лидера правящей партии «Грузинская мечта», который заявил о необходимости извинений перед осетинским народом за пятидневную войну 2008 года.

«Сегодня мы хорошо осознаем, что Августовская война 2008 года не была волей ни грузинского, ни осетинского народов. А поскольку одним из важнейших краеугольных камней христианской веры наших народов является именно прощение, я уверен, что братоубийственное противостояние, которое враги Грузии развязали между нами, закончится именно историческим взаимным прощением и искренним примирением», - заявил почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Но главное - Иванишвили анонсировал громкий судебный процесс, виновные по его словам, должны быть и будут наказаны.

«Когда мы разоблачим заказчиков кровавого конфликта между нашими народами, а исполнителей привлечем к ответственности за это тяжелейшее преступление, вопрос восстановления отношений обязательно встанет на повестку дня, я обещаю вам это. Обещаю, что совсем скоро состоится грузинский Нюрнбергский процесс, который обязательно станет предпосылкой к нашему примирению», - добавил Иванишвили.

Очевидно, что если такой процесс состоится, то в первую очередь на скамье подсудимых окажется тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили. По приказу которого в ночь на 8 августа 2008-го грузинская армия начала варварский обстрел и наступление на Цхинвал. Жертвами агрессии стали тысячи осетин.

Сам Саакашвили сейчас уже отбывает тюремный срок. Его обвинили в организации расправ над оппозиционерами в годы, когда он был у власти. Также грузинские политики комментируют обещание разоблачить заказчиков конфликта - предвидя резкую реакцию на Западе.

«Что хорошо для Грузии и грузин - это практически неприемлемо Западу, и не приемлют тех молодчиков, которые сейчас выступают как оппозиция и которые хотят, рвутся к власти. Без вмешательства помощи Запада, который на протяжении 30 лет мешают нам напрямую выйти на прямой диалог с нашими братьями абхазцами и осетинами», - выразил мнение председатель партии « Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Заказной характер волнений отмечают представители различных политических партий. Пока вокруг протестующих только выставлен тройной кордон полиции, машины для задержаний пустуют. Но в любой момент по сигналу кураторов может дойти до прямых столкновений. Да и Саакашвили как инструмент Запада списывать со счетов пока еще рано.

«Прозападные силы его будут использовать максимально в том смысле, что он еще может сыграть деструктивную роль в тех процессах, которые запланированы проамериканскими платформы внутри Грузии, а именно в деле дестабилизации обстановки во время выборов и сразу после выборов», - заявил политолог Пипия.

Через месяц в Грузии пройдут парламентские выборы, на которых Иванишвилли возглавит список правящей партии.

«По всему политическому процессу видно, что американцы хотят убрать Иванишвили и в принципе “Грузинскую мечту” из политической власти, но Иванишвили играет очень серьезную игру против американцев. Вот то заявление, которое он сделал в Гории, этим он ищет альтернативный центр поддержки, ну я думаю, что для него на данном этапе таким альтернативным центром является российско-китайский альянс», - пояснил политолог Ираклий Убилава.

Тбилисский городской суд - знаковое место в Грузии. Именно в этом здании не раз проходили процессы самого Саакашвили. Скорее всего в этих стенах будет проходить и новый «Нюренбергский процесс», который анонсировал почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.