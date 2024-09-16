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Смирнов сообщил об эвакуации двух районов Курской области

Будет проведена эвакуация 90 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15 километрах от российско-украинской границы.
Елизавета Кондрикова 2024-09-16 17:28:38
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Курской области проведут обязательную эвакуацию жителей 90 населенных пунктов двух районов, которые находятся в 15 километрах от российско-украинской границы, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов», - написал Смирнов в своем Telegram.

Губернатор также попросил жителей области с пониманием отнестись к ситуации и следовать рекомендациям силовых структур и администрации, пишет «360». В проведении эвакуации силовикам будут помогать дружинники курского центра «Патриот», уточнил Смирнов.

Напомним, сегодня в Минобороны сообщили о нанесении огневого поражения украинским боевикам у семи населенных пунктов Курской области. Всего противник в регионе за прошедшие сутки потерял более 350 националистов и 13 единиц бронетехники, уточнили в ведомстве.  

#в стране и мире #граница #Курская область #алексей смирнов #эвакуация
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