Дания разрешила Киеву использовать переданные ею F-16 для ударов по РФ

Украинские войска могут использовать истребители F-16, которые им передала Дания, для атак по территории России, в частности, в Курской области. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на полях международной конференции по безопасности Globsec-2024 в Праге.

«Мы не накладываем ограничений на F-16. Это должно быть в соответствии с международным правом...», - отметила датский премьер.

Она также добавила, что стоит прекратить разговоры об ограничениях на использование Киевом оружия. Помимо этого Фредериксен призвала страны Европы увеличить расходы на оборону, чтобы европейские страны могли нести самостоятельно ответственность за свою безопасность.

Ранее Нидерланды запретили Украине бить истребителями F-16 по гражданским объектам. Глава оборонного ведомства страны отметил, что необходимо соблюдать законы войны.