Российские военные уничтожили М270 MLRS ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили РСЗО M270 MLRS в районе населенного пункта Новый Путь Сумской области. Об ударе по установке американского производства в Сумской области сообщило Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

На записи, снятой с помощью беспилотника, видно, как после удара происходит детонация и возгорание. В результате уничтожена не только пусковая установка. Противник лишился боекомплекта из 20 реактивных снарядов и автомобиля сопровождения. Потери украинской стороны в живой силе составили до 10 человек.

«В результате нанесенного расчетом БПЛА "Иноходец" ВС РФ ракетного удара была уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ, боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На прошлой неделе Минобороны показало, как российские военные уничтожают M270 MLRS в Херсонской области. Украинская пусковая установка находилась в замаскированном укрытии, но это не спасло ее от удара. Технику уничтожил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.