Соседи описали семью подростка, напавшего на одноклассников с молотком

У подростка, который напал с молотком на одноклассников и учителя в Челябинске, спокойные, добрые и отзывчивые родители. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказала соседка мальчика. По ее словам, ребенок рос в обычной семье.

«Семья хорошая. Там папа и мама. Нормальные люди, добрые, отзывчивые. Всегда здороваемся, разговариваем», - отметила она.

При этом о самом подростке соседи ничего сказать не могут. Его на улице встречали достаточно редко.

«Видела только, когда со школы приходил. Вечерами или когда-то вообще не гулял», - добавила соседка.

Напомним, сегодня утром 13-летний ученик челябинской школы №68 напал с молотком на одноклассников и учителя. Пострадали несколько человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства случившегося.