МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соседи описали семью подростка, напавшего на одноклассников с молотком

У мальчика спокойные, добрые и отзывчивые родители.
Сергей Лебедев 2024-09-16 15:51:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У подростка, который напал с молотком на одноклассников и учителя в Челябинске, спокойные, добрые и отзывчивые родители. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказала соседка мальчика. По ее словам, ребенок рос в обычной семье.

«Семья хорошая. Там папа и мама. Нормальные люди, добрые, отзывчивые. Всегда здороваемся, разговариваем», - отметила она.

При этом о самом подростке соседи ничего сказать не могут. Его на улице встречали достаточно редко.

«Видела только, когда со школы приходил. Вечерами или когда-то вообще не гулял», - добавила соседка.

Напомним, сегодня утром 13-летний ученик челябинской школы №68 напал с молотком на одноклассников и учителя. Пострадали несколько человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

#школа #Челябинская область #челябинск #нападение #Уголовное дело #наш эксклюзив #молоток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 