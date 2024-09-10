Опубликованы кадры уничтожения M270 MLRS американского производства

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства Соединенных Штатов.

Украинская пусковая установка находилась в замаскированном укрытии, но это не спасло ее от удара. Ее уничтожил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Уточняется, что пусковая установка неприятеля находилась в районе населенного пункта Малая Сейдеминуха в Херсонской области.

Российское оборонное ведомство отметило, что в результате удара удалось уничтожить не только пусковую установку, но и вспомогательную технику, а также живую силу врага.

Ранее сообщалось, что российские танкисты нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.