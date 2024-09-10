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Опубликованы кадры уничтожения M270 MLRS американского производства

Вражеская реактивная система залпового огня была уничтожена в Херсонской области.
2024-09-10 13:08:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства Соединенных Штатов. 

Украинская пусковая установка находилась в замаскированном укрытии, но это не спасло ее от удара. Ее уничтожил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». 

Уточняется, что пусковая установка неприятеля находилась в районе населенного пункта Малая Сейдеминуха в Херсонской области.

Российское оборонное ведомство отметило, что в результате удара удалось уничтожить не только пусковую установку, но и вспомогательную технику, а также живую силу врага. 

Ранее сообщалось, что российские танкисты нанесли удар по боевикам ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Искандер-М #спецоперация #уничтожение #Херсонская область #MLRS #M270
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