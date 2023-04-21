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В России сформировали национальный проект по развитию дронов

Максим Крюков
21:02 21.04.2023
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем необходимо утвердить до 1 сентября 2023 года.
В России сформировали национальный проект по развитию дронов
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Правительство Российской Федерации сформировало национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем и в ближайшее время доложит президенту Владимиру Путину, который и поставил задачу по формированию полноценной отрасли БАС, о состоянии работ. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«Уже сформирован национальный проект по развитию БАС, в ближайшее время будем докладывать президенту о состоянии работ», - передает его слова ТАСС.

Первый заместитель председателя российского правительства отметил, что первой и центральной задачей стала консолидация производителей, а также создание системы кооперации и технологического обеспечения производства беспилотных авиасистем. На втором этапе, по его словам, необходимо было снять регуляторные ограничения, которые в настоящее время создают препятствия при формировании рынков использования БАС и услуг, которые предоставляются с помощью беспилотников.

«Это в первую очередь обеспечение работы сельского хозяйства, это перевозка грузов, это аэрофотосъемка и киносъемка, это контроль за состоянием линейных объектов строительства и другие сферы», - сказал Белоусов.

Кроме того, политик заявил, что необходимо было решить вопросы, касающиеся создания современной комфортной системы сертификации, а также обеспечения безопасности полетов и использования систем. Со слов Белоусова, нацпроект по развитию данной сферы необходимо утвердить до 1 сентября текущего года.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил, что ведомство планирует полностью легализовать использование дронов в 2023 году. По его словам, доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025-2030 годах. Минпромторгу, Минтрансу и Росавиации нужно регламентировать требования к использованию беспилотников: где БПЛА могут летать, где - нет, на какой высоте, где и как можно вести видеосъемку.

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