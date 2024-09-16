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ВС РФ уничтожили танк ВСУ в приграничье управляемым боеприпасом

Танк врага на закрытой огневой позиции был обнаружен при помощи беспилотного летательного аппарата.
2024-09-16 14:31:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка в приграничном районе Курской области. 

Вражеский танк обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» при помощи беспилотника. Проанализировав эти разведданные, российские военные приняли решение применить управляемый боеприпас. 

В ходе огневого воздействия удалось добиться прямого попадания в обнаруженный танк. Результатом стало его уничтожение. 

МО РФ уточняет, что уничтожение подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в реальном времени. На них видно не только попадание, но и мощный взрыв.

Ранее сообщалось, что Су-34 уничтожил скопление боевиков и техники ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танк #Курская область #уничтожение #Управляемый боеприпас
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