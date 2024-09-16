ВС РФ уничтожили танк ВСУ в приграничье управляемым боеприпасом

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка в приграничном районе Курской области.

Вражеский танк обнаружили военнослужащие группировки войск «Север» при помощи беспилотника. Проанализировав эти разведданные, российские военные приняли решение применить управляемый боеприпас.

В ходе огневого воздействия удалось добиться прямого попадания в обнаруженный танк. Результатом стало его уничтожение.

МО РФ уточняет, что уничтожение подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в реальном времени. На них видно не только попадание, но и мощный взрыв.

Ранее сообщалось, что Су-34 уничтожил скопление боевиков и техники ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.