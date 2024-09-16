Су-34 уничтожил скопление боевиков и техники ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает МО РФ.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился по заранее разведанным целям.

При этом использовались авиабомбы, которые были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволило нанести удары со значительного удаления.

Нанеся удары, экипажи получили подтверждение об уничтожении целей от разведки и благополучно вернулись обратно на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 ударили ракетами по скоплению ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.