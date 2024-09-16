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ВС РФ поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома

Также российские войска нанесли удар по цеху производства беспилотников противника.
2024-09-16 13:11:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что ВС РФ успешно поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома. 

Кроме этого, Вооруженные силы России смогли нанести огневое поражение по цеху, где противник производил беспилотные летательные аппараты. Также были поражены четыре склада их хранения. 

Еще российские войска поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 144 районах. Также сообщается об уничтожении украинского истребителя МиГ-29. Он стал добычей ВКС России. 

Помио этого, российское оборонное ведомство заявило об освобождении двух населенных пунктов в приграничье Курской области - это Успеновка и Борки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #военный аэродром #инфраструктура #Огневое поражение
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