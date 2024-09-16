Ученики челябинской школы утверждают, что на входе отсутствовал досмотр

В челябинской школе №68, в которой подросток с молотком напал на одноклассников и учителя, практически отсутствовал входной контроль. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказали ученики. В свою очередь, в пресс-службе регионального управления Росгвардии отметили, что в школе сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Честно сказать, нас даже не проверяют. Металлоискатель только на экзаменах включают», - отметили дети.

Между тем депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн уже сообщил, что сейчас решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника сотрудницы ЧОО, пропустившей ученика с молотком. По его словам, у нападавшего при себе были еще пластмассовый пистолет и нож.

В региональной прокуратуре пообещали провести проверку того, как соблюдался пропускной режим в учебном заведении. По ее итогам примут необходимые меры.