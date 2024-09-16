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Орудия «Нона-С» разгромили позиции противника в курском приграничье

После артиллерийского удара экипажей САУ «Нона-С» российские штурмовики с минимальными потерями зашли в опорный пункт противника и зачистили его.
2024-09-16 08:13:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России нанесли артиллерийский удар по позициям украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Кадрами работы поделилось Министерство обороны РФ.

Разведчики-десантники обнаружили в лесопосадке опорный пункт ВСУ с засевшими в нем украинскими националистами. Командование воздушно-десантного соединения приняло решение штурмом овладеть позициями националистов.

Как сообщает российское оборонное ведомство, перед штурмом опорного пункта по противнику ударили подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С». Для уничтожения боевиков на пункт управления артиллерией незамедлительно были переданы координаты позиций противника.

Экипажи САУ «Нона» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили живую силу ВСУ в лесополосе.

Бойцы действовали профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, отметили в российском оборонном ведомстве. Им удалось уничтожить до отделения ВСУ. После этого артиллеристы «крылатой пехоты» сменили огневые позиции.

Разведку целей противника, корректировку огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществляли при помощи БПЛА.

После того как артиллеристы-десантники подавили вскрытые огневые точки украинских боевиков и нарушили их систему управления, к работе подключились штурмовики. Они с минимальными потерями зашли в опорный пункт и зачистили его.

Ранее Минобороны РФ показало, как российские военнослужащие уничтожили FPV-дроном опорный пункт ВСУ под Курском. Точное попадание подтвердили кадры средств объективного контроля.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Курская область #Нона-С #САУ #орудие #самоходная артиллерийская установка
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