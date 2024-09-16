МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Две АПЛ Севфлота перебросили на Тихоокеанский флот подо льдами Арктики

Переброска подлодок прошла в рамках учений «Океан-2024», длина маршрута превысила 4 000 морских миль.
2024-09-16 12:36:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о переброске подо льдами Арктики двух подводных лодок - атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» и атомного ракетного подводного крейсера «Красноярск». Подлодки были переброшены с Северного флота на Тихоокеанский флот.

Переброска подлодок прошла в рамках учений «Океан-2024», длина маршрута превысила 4 000 морских миль. Сегодня подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета «Гремящий», при сопровождении спасательного буксира СБ-408 продолжили движение в назначенный район.

«Император Александр III» - третий серийный корабль, построенный по проекту 955 «Борей-А». Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению.

Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство стратегических «Бореев» ведется на Севмаше.

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» - это проект 885 «Ясень-М». Подводные лодки проекта - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. На их вооружении находятся мины, торпеды, ракеты «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #апл #Океан-2024
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 