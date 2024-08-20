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Патрушев побывал на борту атомной подлодки «Император Александр III»

Помощник президента РФ встретился с командующим Северным флотом вице-адмиралом Константином Кабанцовым.
Андрей Аркадьев 2024-08-20 16:22:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, побывал на борту российского подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» на базе подводных кораблей в Гаджиево.

В ходе поездки в Мурманскую область помощник главы государства встретился с командующим Северным флотом Константином Кабанцовым. В ходе встречи речь шла о важности повышения боеготовности и оснащения флота для защиты российских интересов в арктической зоне. Кроме того. Патрушев пообщался с экипажем подлодки.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин принял в состав ВМФ РФ атомные подлодки «Красноярск» и «Император Александр III». Для этого он лично прибыл в Северодвинск Архангельской области.

«Император Александр III» - третий серийный корабль, построенный по проекту 955 «Борей-А». Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению.

Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство стратегических «Бореев» ведется на Севмаше.

#в стране и мире #подлодка #Император Александр III #Патрушев
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