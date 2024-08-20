Патрушев побывал на борту атомной подлодки «Император Александр III»

Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, побывал на борту российского подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» на базе подводных кораблей в Гаджиево.

В ходе поездки в Мурманскую область помощник главы государства встретился с командующим Северным флотом Константином Кабанцовым. В ходе встречи речь шла о важности повышения боеготовности и оснащения флота для защиты российских интересов в арктической зоне. Кроме того. Патрушев пообщался с экипажем подлодки.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин принял в состав ВМФ РФ атомные подлодки «Красноярск» и «Император Александр III». Для этого он лично прибыл в Северодвинск Архангельской области.

«Император Александр III» - третий серийный корабль, построенный по проекту 955 «Борей-А». Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению.

Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство стратегических «Бореев» ведется на Севмаше.