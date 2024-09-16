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В Челябинске учитель встала на защиту детей от напавшего с молотком

Сейчас педагог находится в больнице.
Сергей Лебедев 2024-09-16 11:16:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Челябинске классный руководитель пыталась остановить школьника, который с молотком напал на своих одноклассников. Учитель получила травмы и сейчас находится в больнице. Кроме того, ранены две ученицы. Об этом «Звезде» рассказали родственники одной из пострадавших девочек.

«Там учительница защищала детей. Тоже пострадала. Преподаватель соскочила с места, давай заступаться. Тоже сейчас в областной (больнице. - Прим. ред.)», - сказала бабушка раненой ученицы.

Напомним, сегодня утром в Челябинске 13-летний подросток с молотком проник в школу №68 и напал на своих сверстников и учителя. Ранены как минимум три человека. Им сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

#школа #Челябинская область #челябинск #нападение #Уголовное дело #наш эксклюзив #молоток
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