Экипаж Т-80БВМ уничтожил опорник и пехоту ВСУ на переднем крае

На Донецком направлении экипаж российских танков Т-80БВМ уничтожил опорный пункт, а также украинских боевиков, которые находились на переднем крае. Об этом сообщает Минобороны России.

Экипаж танка из состава группировки войск «Юг» оказал огневую поддержку штурмовым подразделениям. Танкисты вышли на закрытую огневую позицию и выпустили снаряды по лесополосе, где находились позиции врага.

«В результате боевой работы танковых экипажей был уничтожен опорный пункт и личный состав ВСУ, находившийся на переднем крае своей линии обороны», - говорится в сообщении МО РФ.

Уточняется, что корректировка огня велась при помощи беспилотного летательного аппарата. Получив подтверждение поражения цели, экипаж тут же переместился в тыловой район. Танкисты замаскировали свой Т-80БВМ и провели технический осмотр боевой машины, чтобы быть готовыми к выполнению новых боевых задач.

Командир танковой роты с позывным Илюха отметил, что противнику тяжело найти наши танки именно потому, что экипажи постоянно передвигаются с места на место.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.