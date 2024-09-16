МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ в курском приграничье

Кадры уничтожения позиций ВСУ в приграничных районах Курской области показало Минобороны России.
2024-09-16 07:18:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Реактивные системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой, боевую технику и складские помещения противника в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы показало российское оборонное ведомство.

Большое скопление противника было обнаружено при помощи воздушной разведки средствами объективного контроля. Разведывательные группы осмотрели местность, а расчет РСЗО предварительно провел зарядку реактивной установки, после чего выдвинулся в район стрельбы.

Российским военнослужащим пришлось отрабатывать крайне оперативно, поскольку они находились близко к противнику. Особую опасность представляли вражеские дроны. Однако артиллеристы выполнили задачу в срок и нанесли огневое поражение ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что бойцы действовали слаженно и быстро.

В уничтожении целей наши военнослужащие убедились благодаря кадрам, полученным с БПЛА в режиме реального времени.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил РФ разнесли FPV-дроном опорный пункт противника под Курском. Точное попадание подтвердили кадры средств объективного контроля.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #РСЗО Град
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 