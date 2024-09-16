Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ в курском приграничье

Реактивные системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой, боевую технику и складские помещения противника в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы показало российское оборонное ведомство.

Большое скопление противника было обнаружено при помощи воздушной разведки средствами объективного контроля. Разведывательные группы осмотрели местность, а расчет РСЗО предварительно провел зарядку реактивной установки, после чего выдвинулся в район стрельбы.

Российским военнослужащим пришлось отрабатывать крайне оперативно, поскольку они находились близко к противнику. Особую опасность представляли вражеские дроны. Однако артиллеристы выполнили задачу в срок и нанесли огневое поражение ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что бойцы действовали слаженно и быстро.

В уничтожении целей наши военнослужащие убедились благодаря кадрам, полученным с БПЛА в режиме реального времени.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил РФ разнесли FPV-дроном опорный пункт противника под Курском. Точное попадание подтвердили кадры средств объективного контроля.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.