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Моряки отправили на дно Каспийского моря БЭКи условного противника

Корабли Каспийской флотилии в рамках учений «Океан-2024» отразили ночную атаку безэкипажных катеров и уничтожили береговые цели.
Алина Пчелинцева 2024-09-16 11:07:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Моряки Каспийской флотилии уничтожили безэкипажные катера (БЭК) условного противника на учениях «Океан-2024». Корреспондент Алина Пчелинцева побывала на борту ракетного сторожевого корабля «Дагестан» и увидела все детали действий военнослужащих в непосредственной близости.

С борта корабля выпускают сигнальную ракету. Она освещает местонахождение мишени. Согласно сценарию, безэкипажные катера пытаются подойти к нашим кораблям ночью. Заходят с кормы, чтобы нарушить ход, а затем нанести следующие удары, но встречаются с пулеметным огнем раньше, чем сумеют подойти к кораблю.

«В ночное время суток сложность обуславливается тем, что пониженная видимость, также рассеивается у человека внимание в это время суток. Постоянными тренировками вырабатывается умение среагировать в нужное время», - говорит командир боевой части Евгений.

В дневное время суток также проходят тренировки. Почти незаметные и маневренные, даже на высоких волнах БЭКи могут подобраться к кораблю. Счет идет на секунды, поэтому и тренировки экипажа идут практически круглосуточно и в любую погоду.

Между тем колонна из трех малых ракетных кораблей - «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» - уходит на борьбу с целью на берегу. Противник вне зоны видимости. Экипаж получает координаты и наносит удар.

Одновременно с палуб трех кораблей ведут огонь артиллерийские установки А-190. «Универсал» по команде оператора может перейти в дежурную или боевую готовность автоматически. Время реакции - минимальное, скорострельность - высокая.

«На расстоянии 10 километров отстреливали условного противника, окопавшегося на острове с АУ АК-190, калибр 100. Мощное орудие, стреляет осколочно-фугасными снарядами. Тем самым у условного противника не было бы шансов», - говорит офицер ракетно-артиллерийской боевой части Владислав.

На кадрах объективного контроля снаряды попадают точно в цель, а группировка кораблей совершает маневр и уходит выполнять очередные учебно-боевые задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#учения #Каспийская флотилия #наш эксклюзив #БЭК #Океан-2024
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