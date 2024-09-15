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Моряки Каспийской флотилии отразили ночную атаку БЭКов «противника»

Корабли Каспийской флотилии в рамках учений «Океан-2024» отразили ночную атаку безэкипажных катеров условного противника и уничтожили береговые цели.
2024-09-15 06:16:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили ночное нападение безэкипажных катеров (БЭК) условного противника во время стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024».

Огонь по скоростным малоразмерным целям вели из штатных крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. Отработка стрельб происходила в ночное и дневное время суток.

Успешно уничтожив БЭКи «противника», экипажи кораблей провели стрельбу по береговым целям из артиллерийских установок А190-01 калибра 100 миллиметров. Огонь велся на удалении более 10 километров от берега.

Моряки Каспийской флотилии стреляли по мишенным позициям, которые были обозначением прибрежной линии обороны условного противника.

Несколькими днями ранее корабли Каспийской флотилии в ходе учений «Океан-2024» ликвидировали надводные цели и отразили воздушную атаку условного противника. Заметив «вражескую» авиацию около кораблей, моряки выставили надувные радиолокационные отражатели, обеспечивающие маскировку сил флотилии. 

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #учения #Стрельбы #Каспийская флотия #мишени #БЭК #Океан-2024 #безэкипажные корабли
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