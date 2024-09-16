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Челябинская учительница рассказала о нападении школьника с молотком

Преподаватель получила травму головы, обеих рук и плеча.
Владимир Рубанов 2024-09-16 10:26:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Остановившая школьника с молотком учительница биологии получила травму головы, обеих рук и плеча. Сейчас она находится в больнице, сообщила педагог RT. Нападение произошло утром в понедельник в челябинской школе №68.

Учительница рассказала, что мальчик забежал в кабинет биологии за пять минут до конца урока. Он был вооружен пистолетом и молотком. Школьник ничего не говорил и просто кричал. Преподаватель бросилась к нему, но он успел ударить двух девочек по голове молотком. Потом подросток ударил учительницу по руке, плечу и голове.

Затем школьник успел ударить еще одного мальчика. Преподаватель позвала на помощь, и нападавший выбежал из кабинета. Он бросил молоток и побежал в коридор с пистолетом, а педагог побежала за ним.

Учительница нашла пистолет в коридоре и принесла его в кабинет. В это время администрация и охранник уже искали подростка по школе.

Нападавшего нашли в туалете. У подростка был «огромный нож», который был в крови, рассказала педагог. Школьник порезался этим ножом сам. Учительница не знает, как удалось обезвредить ученика. Она добавила, что до сих пор с этим мальчиком не было никаких проблем.

Пострадавшие получили тяжелые травмы. В школе был охранник и есть рамка, поэтому непонятно, как подросток пронес нож, молоток и пистолет, сказала учительница.

#в стране и мире #дети #Челябинская область #Школьники #Школы #челябинск #нападение #учителя
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