ПВО за ночь уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России

Дежурные средства ПВО уничтожили 29 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

«Пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять - над Курской областью; четыре - над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному - над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей», - указано в сообщении.

Ранее известно, что пять жителей пострадали при обстреле ВСУ Донецкой Народной Республики. Трое пострадавших оказались сотрудниками МЧС. Украинские военные нанесли удар по Горловскому направлению, оно подверглось атаке 17 раз за сутки.

Материал подготовили: Услада Дубинина и Николай Баранов.