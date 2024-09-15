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ПВО за ночь уничтожила 29 беспилотников ВСУ над регионами России

Беспилотники ликвидированы над Брянской, Курской, Смоленской, Орловской, Белгородской, Калужской и Ростовской областями.
2024-09-15 08:37:15
© Фото: МО РФ, Globallookpress

Дежурные средства ПВО уничтожили 29 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

«Пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять - над Курской областью; четыре - над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному - над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей», - указано в сообщении. 

Ранее известно, что пять жителей пострадали при обстреле ВСУ Донецкой Народной Республики. Трое пострадавших оказались сотрудниками МЧС. Украинские военные нанесли удар по Горловскому направлению, оно подверглось атаке 17 раз за сутки. 

Материал подготовили: Услада Дубинина и Николай Баранов.

#армия #пво #ДНР #беспилотники #ВСУ
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