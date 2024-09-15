ДНР за сутки 17 раз попала под украинские обстрелы

За истекшие сутки 14 сентября украинские боевики 17 раз нанесли удары по территории Донецкой республики. Обстрелам подвергалось только Горловское направление.

При обстрелах пострадали два мирных жителя, а также три сотрудника МЧС РФ. Информацию об атаках ВСУ сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

При ударах украинских националистов повреждения получили три жилых дома, два автомобиля и автоцистерна МЧС.

Обстреливая российский регион, боевики ВСУ выпустили 56 различных боеприпасов. Вечером 14 сентября стало известно о пяти пострадавших мирных жителях ДНР при атаке украинских националистов. Глава республики Денис Пушилин уточнил, что это произошло при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ при тушении пожара частного нежилого дома пострадали двое жителей и трое специалистов МЧС РФ.