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ДНР за сутки 17 раз попала под украинские обстрелы

Во время обстрелов украинских националистов территории ДНР пострадали пять человек - два мирных жителя и три сотрудника МЧС.
Дарина Криц 2024-09-15 00:58:20
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

За истекшие сутки 14 сентября украинские боевики 17 раз нанесли удары по территории Донецкой республики. Обстрелам подвергалось только Горловское направление.

При обстрелах пострадали два мирных жителя, а также три сотрудника МЧС РФ. Информацию об атаках ВСУ сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

При ударах украинских националистов повреждения получили три жилых дома, два автомобиля и автоцистерна МЧС.

Обстреливая российский регион, боевики ВСУ выпустили 56 различных боеприпасов. Вечером 14 сентября стало известно о пяти пострадавших мирных жителях ДНР при атаке украинских националистов. Глава республики Денис Пушилин уточнил, что это произошло при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ при тушении пожара частного нежилого дома пострадали двое жителей и трое специалистов МЧС РФ.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #Украинские националисты #обстрелы всу
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