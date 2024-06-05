Врач Бузунов рассказал, от чего зависит продолжительность сна

У каждого человека своя норма сна. От чего зависит необходимая человеческому организму его продолжительность рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.

По его словам на эту особенность организма прежде всего влияет генетический фактор.

«На потребность в сне влияет некоторое количество циркадных генов, наши внутренние биологические часы, доставшиеся нам от папы с мамой», - рассказал заслуженный врач России в интервью радио Sputnik.

Бузунов также отметил, что потребность во сне зависит от состояния здоровья. Некоторые заболевания, как объясняет врач, снижают качество сна и организму требуется больше времени для восстановления.

«Если человеку раньше хватало восьми часов сна, а потом перестает хватать девяти-десяти, тут надо разбираться. Это, скорее всего, какие-то болезни, патологические процессы», - сказал эксперт.

Еще одними факторами, влияющими на качество сна Бузунов назвал возраст и образ жизни. Он назвал мифом тот факт, что пожилые люди начинают спать меньше.

«Пожилым это только кажется, потому что качество сна у них снижается, количество пробуждений увеличивается», - сказал сомнолог.

По словам врача, человек в норме должен засыпать за 15 минут. Он отметил, что организм должен за день так устать, чтобы уснуть за это время. Также за 15 минут человек должен включиться в обычную жизнь после сна и не испытывать выраженной сонливости днем, сказал Бузунов.

Ранее сомнолог рассказал о простом правиле 15 минут для здорового сна. Эксперт обратил внимание на важность того, чтобы человек ложился спать и просыпался в одно и то же время.