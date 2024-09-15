Истребители Су-35с осуществили прикрытие кораблей в рамках «Океан-2024»

Два истребителя Су-35с осуществили истребительно-авиационное прикрытие десантного отряда кораблей в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребители Су-35с вышли в заданный район и самостоятельно определили классификацию цели, после чего произвели по ней тактические пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности», - указано в сообщении.

Учения прошли на нейтральной территории Японского моря. Экипажи отработали воздушный бой с «вражескими» истребителями, задачей которых было прикрыть бомбардировщики.

Ранее корабли Каспийской флотилии уничтожили надводные цели и отразили воздушную атаку в ходе учений. Ствольная и реактивная корабельная артиллерия осуществили обстрел целей.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов