МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Корабли КФл уничтожили «вражескую» авиацию на учениях «Океан-2024»

Особенностью морских учений в 2024 году для моряков-каспийцев является комплексное нанесение массированных ударов силами флотилии по целям «противника».
2024-09-13 14:32:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корабли Каспийской флотилии уничтожили надводные цели и отразили воздушную атаку в ходе учений «Океан-2024». Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры тренировок.

Огонь по надводным целям велся ствольной и реактивной корабельной артиллерией. Также моряки отразили атаку условного противника с воздуха, уточняет ведомство.

При обнаружении «вражеской» авиации вблизи кораблей были выставлены надувные радиолокационные отражатели, обеспечивающие маскировку сил флотилии. В ходе уничтожения авиации условного противника моряки применили артустановки АК-306. В Минобороны добавили, что артиллерийские орудия отработали по целям на дальности, превышающей 10 километров.

Ранее Минобороны показало, как моряки-каспийцы учатся топить «вражеские» безэкипажные катера на учениях «Океан-2024».

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Руководит учениями главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Задействованы более 90 тысяч военнослужащих, свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, 125 самолетов и вертолетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #МО РФ #Океан-2024
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 