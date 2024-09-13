Корабли КФл уничтожили «вражескую» авиацию на учениях «Океан-2024»

Корабли Каспийской флотилии уничтожили надводные цели и отразили воздушную атаку в ходе учений «Океан-2024». Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры тренировок.

Огонь по надводным целям велся ствольной и реактивной корабельной артиллерией. Также моряки отразили атаку условного противника с воздуха, уточняет ведомство.

При обнаружении «вражеской» авиации вблизи кораблей были выставлены надувные радиолокационные отражатели, обеспечивающие маскировку сил флотилии. В ходе уничтожения авиации условного противника моряки применили артустановки АК-306. В Минобороны добавили, что артиллерийские орудия отработали по целям на дальности, превышающей 10 километров.

Ранее Минобороны показало, как моряки-каспийцы учатся топить «вражеские» безэкипажные катера на учениях «Океан-2024».

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Руководит учениями главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Задействованы более 90 тысяч военнослужащих, свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, 125 самолетов и вертолетов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.