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Суд установил, что Галкин* на концертах ведет антироссийскую пропаганду

По итогам проверки МВД выяснилось, что артист ведет политическую деятельность в пользу иностранного источника финансирования.
Анастасия Бобылева 2024-09-15 06:07:27
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

Суд установил, что признанный иноагентом артист Максим Галкин* на своих концертах ведет антироссийскую пропаганду и получает деньги от иностранного источника. Об этом говорится в судебных документах.

«В материалах также содержатся факты осуществления Галкиным М. А. предпринимательской деятельности на территории иностранных государств в форме концертов, на которых помимо прочего указанное лицо поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой Российской Федерации», - цитирует документы ТАСС.

Как заключил суд, это означает, что Галкина* финансирует иностранный источник, предоставляющий ему площадку для распространения такой информации. Также отмечается, что артист на концертах распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции.

Ранее включенный в список иноагентов Галкин* обратился в суд с целью снять с него этот статус. Ему отказали, и артист подал в Верховный суд РФ жалобу в связи с этим отказом.

* Максим Галкин - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#в стране и мире #пропаганда #Максим Галкин #иноагент
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